Sanremo 2024, ragazzi e ragazze della secondaria di I grado per parlare di diritto d’autore e tecnologie

La kermesse canora ospiterà in questi giorni alcuni dei giovani protagonisti del progetto “Rispettiamo la Creatività”, a cura della onlus ScuolAttiva, che da oltre 20 anni accompagna studenti e studentesse alla scoperta del mondo dell’arte in una modalità innovativa e completa, in coerenza con le nuove linee guida sull’orientamento emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie di I° e II° grado, per guidarli a compiere scelte consapevoli su come realizzare, usare e consumare legalmente musica, film e opere dell’ingegno.

L’iniziativa è accompagnata da numerosi materiali didattici, che si propongono di promuovere la crescita di una “cultura” del rispetto della creatività in tutte le sue forme e di incoraggiare l’uso legale di internet e delle nuove tecnologie.

Il progetto

“Rispettiamo la creatività” ha sinora coinvolto oltre 163.000 studenti e studentesse, circa 1750 scuole e oltre 2400 insegnanti. Il percorso progettuale, alla sua 13° edizione, ha previsto il coinvolgimento di studenti e studentesse che hanno preso parte a workshop organizzati con professionisti del settore artistico, durante i quali hanno avuto l’occasione di conoscere nuove figure professionali del mondo artistico, la loro storia e i loro diritti.

Le classi aderenti al progetto usufruiscono di materiali didattici multimediali, ideati apposta per rendere il percorso interattivo e coinvolgente. I partecipanti imparano a conoscere tutte le fasi di sviluppo di un prodotto creativo, cinematografico e musicale, acquisendo consapevolezza e rispetto nell’uso dei contenuti artistici che sono abituati ad usare quotidianamente, spesso senza consapevolezza.

Sanremo

Alla 74° edizione del Festival di Sanremo si svolgerà in questi giorni un workshop promosso dalla onlus ScuolAttiva, alla Casa della Musica, e rappresenterà un’occasione preziosa per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione e della creatività nella formazione dei giovani, anche con l’obiettivo di sostenere il sistema scolastico italiano nella lotta contro la povertà educativa. I protagonisti saranno circa 50 studenti dell’Istituto comprensivo Sanremo Centro Levante, scuola primaria del territorio, che saranno coinvolti attraverso una serie di attività ludiche e giochi tematici, in un percorso sui temi del progetto. La presenza di ScuolAttiva e del progetto Rispettiamo la creatività è un segnale importante, ha dichiarato Simona Frassone, presidente di ScuolAttiva onlus, che ci dice come il tema educativo sia oggi centrale. Siamo entusiasti di poter partecipare a un evento così importante e seguito. Una tribuna da cui sottolineare con forza la necessità che il sistema scolastico italiano, in particolare pubblico, non venga lasciato da solo nella sfida del contrasto alla povertà educativa, diventata oggi una vera emergenza.