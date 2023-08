Scienze della fomazione primaria, più di 10 mila i posti disponibili nelle Università [DECRETO e TABELLA DI RIPARTIZIONE]

Sono più di 10 mila i posti disponibili, per l’a.a. 2023/24, a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia.

Per l’esattezza, 10.262 sono riservati i candidati dei Paesi UE e 214 ai candidati non UE residenti in Italia.

Per la ripartizione dei posti tra i vari Atenei è necessario consultare le tabelle A e B allegate al Decreto del Ministero Univestità e Ricerca n. 1027 del 4 agosto 2023.

La prova di ammissione, ricordiamo, si terrà il prossimo 20 settembre.

Ciascun Ateneo elaborerà la propria prova che dovrà consistere nella soluzione di 80 quesiti che prevedono quattro opzioni di risposta, di cui una sola quella corretta: 40 quesiti valuteranno le competenze linguistiche e di ragionamento logico; 20 saranno sulla cultura letteraria, storico-sociale e geografica; gli altri 20 saranno su argomenti di cultura matematico-scientifica.

I candidati avranno a disposizione 150 minuti per lo svolgimento della prova. Un punto sarà attribuito per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta omessa o non corretta. Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria è di 55/80.

IL DECRETO

TABELLA A POSTI UE

TABELLA B POSTI EXTRA UE