Scienze della formazione primaria, resa nota la data del test d’ammissione: ecco quando sarà

Con un avviso del 14 maggio sono state comunicate le date delle prove per le facoltà ad accesso programmato per l’anno accademico 2025-2026. Si tratta delle prove di selezione per Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina e chirurgia in lingua inglese, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese e Medicina veterinaria in lingua inglese.

Ecco le date principali indicate:

Le prove per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria erogati in lingua inglese si svolgeranno mercoledì 17 settembre 2025 .

si svolgeranno . Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie , la prova in lingua italiana è fissata per lunedì 8 settembre 2025 , mentre quella in lingua inglese si terrà mercoledì 10 settembre 2025 .

, la prova in è fissata per , mentre quella in si terrà . I corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto avranno la loro prova entro il 30 settembre 2025 . È importante notare che la data esatta è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando. Le modalità e i contenuti di questa prova sono stati definiti con un Decreto Ministeriale specifico (n. 395 del 12 maggio 2025).

avranno la loro prova . È importante notare che la data esatta è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando. Le modalità e i contenuti di questa prova sono stati definiti con un Decreto Ministeriale specifico (n. 395 del 12 maggio 2025). La prova per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria si terrà venerdì 12 settembre 2025 .

si terrà . Infine, le prove per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie sono previste per giovedì 25 settembre 2025.

L’avviso specifica inoltre che le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per la maggior parte di questi corsi (Medicina e chirurgia in inglese, Odontoiatria e protesi dentaria in inglese, Medicina veterinaria in inglese, professioni sanitarie – laurea e laurea magistrale, Scienze della formazione primaria) saranno definiti con successivi decreti.

