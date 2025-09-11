Scienze della formazione primaria, test di ingresso il 12 settembre

Con avviso del 14 maggio il Ministero Università e Ricerca ha comunicato le date delle prove per le facoltà ad accesso programmato per l’anno accademico 2025-2026.

Tra queste, anche la data del test di Scienze della formazione primaria, che si svolgerà domani, 12 settembre 2025.

Si tratta delle prove di selezione per Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie, Medicina e chirurgia in lingua inglese, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese e Medicina veterinaria in lingua inglese.

Le altre date

Il medesimo avviso indica anche le date di altri test.

Le prove per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria erogati in lingua inglese si svolgeranno mercoledì 17 settembre 2025.

Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova in lingua italiana è fissata per lunedì 8 settembre 2025, mentre quella in lingua inglese si terrà mercoledì 10 settembre 2025.

I corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto avranno la loro prova entro il 30 settembre 2025.

Infine, le prove per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie sono previste per giovedì 25 settembre 2025.

