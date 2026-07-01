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01.07.2026

Scioglimento riserva GPS, funzioni disponibili fino al 2 luglio 2026 per l’inserimento a pieno titolo nella I fascia

Lara La Gatta
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Indice
Conseguimento del titolo
Conferma titoli di servizio
Come presentare l'istanza
Cosa succede se non si consegue il titolo o non si presenta domanda?

Lo scioglimento della riserva è la procedura ministeriale che consente ai docenti di confermare il conseguimento di un titolo dichiarato in precedenza.

Conseguimento del titolo

Fino al 2 luglio 2026 (h. 23.59) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 30 giugno 2026, del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione sul sostegno.

Analogamente, qualora conseguano lo specifico titolo entro la medesima data, possono presentare istanza di scioglimento i candidati che sono inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico.

Conferma titoli di servizio

Sempre nel medesimo periodo saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico in quanto effettivamente svolti, ai fini della valutabilità in graduatoria.

Come presentare l’istanza

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Cosa succede se non si consegue il titolo o non si presenta domanda?

Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Come specificato anche dalla UIL Scuola, nel caso della riserva per il servizio, sarà valutato esclusivamente il servizio maturato fino al 16 marzo 2026. L’eventuale servizio successivo potrà essere dichiarato soltanto in occasione del prossimo aggiornamento delle GPS. Per quanto riguarda invece le riserve relative ai titoli di accesso (abilitazione, specializzazione sul sostegno o altri titoli previsti dall’ordinanza), il mancato scioglimento della riserva comporterà il mancato inserimento a pieno titolo nella relativa graduatoria.

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