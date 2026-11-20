Prezzi della benzina portati simbolicamente a 0,00 euro al litro. È l’iniziativa dei movimenti “Les Blocages” e Banda di Robin Hood, che nel corso del corteo del 20 novembre a Roma hanno cambiato le cifre su un distributore lungo il percorso. Un gesto dimostrativo contro il caro carburanti e il carovita.

Il gesto al distributore

L’azione si è svolta durante la mobilitazione studentesca nella Capitale: i ragazzi hanno modificato i cartelli dei prezzi di un benzinaio che si trovava sul tragitto, azzerandoli in modo simbolico. L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica che ogni giorno colpiscono studenti e famiglie, rendendo più difficile l’accesso a una vita dignitosa.

Le accuse al sistema

Al centro della protesta c’è la denuncia di un sistema economico che scarica il peso dell’inflazione su cittadine e cittadini, mentre le multinazionali continuano a registrare profitti record. I manifestanti puntano il dito anche contro un governo che, sostengono, destina risorse pubbliche alla economia di guerra invece che al welfare.

“Non pagheremo le vostre guerre”

“Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi”, dichiarano i due movimenti in una nota. “Ribadiamo che noi non pagheremo le crisi causate da un governo che continua a investire in armi”. Il messaggio è chiaro anche per i prossimi giorni: “Oggi siamo in piazza ma continueremo a mobilitarci nelle scuole e nella città per una vita giusta”.