Prezzi della benzina portati simbolicamente a 0,00 euro al litro. È l’iniziativa dei movimenti “Les Blocages” e Banda di Robin Hood, che nel corso del corteo del 20 novembre a Roma hanno cambiato le cifre su un distributore lungo il percorso. Un gesto dimostrativo contro il caro carburanti e il carovita.
L’azione si è svolta durante la mobilitazione studentesca nella Capitale: i ragazzi hanno modificato i cartelli dei prezzi di un benzinaio che si trovava sul tragitto, azzerandoli in modo simbolico. L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica che ogni giorno colpiscono studenti e famiglie, rendendo più difficile l’accesso a una vita dignitosa.
Al centro della protesta c’è la denuncia di un sistema economico che scarica il peso dell’inflazione su cittadine e cittadini, mentre le multinazionali continuano a registrare profitti record. I manifestanti puntano il dito anche contro un governo che, sostengono, destina risorse pubbliche alla economia di guerra invece che al welfare.
“Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi”, dichiarano i due movimenti in una nota. “Ribadiamo che noi non pagheremo le crisi causate da un governo che continua a investire in armi”. Il messaggio è chiaro anche per i prossimi giorni: “Oggi siamo in piazza ma continueremo a mobilitarci nelle scuole e nella città per una vita giusta”.