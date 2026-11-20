Dopo settimane di mobilitazioni e oltre 150 scuole occupate da nord a sud, gli studenti tornano oggi in piazza con lo sciopero nazionale. Sono più di 50 i cortei promossi dalla Rete degli Studenti Medi, in una giornata che coincide con lo sciopero generale della Cgil e si inserisce nello sciopero studentesco europeo.

Una mobilitazione a dimensione europea

La protesta vuole dare una dimensione internazionale alle richieste delle nuove generazioni, affiancando gli studenti ai lavoratori nella convinzione che la difesa dei diritti sociali, del lavoro e dell’istruzione riguardi l’intera società. “Nelle scorse settimane abbiamo attraversato il Paese con una mobilitazione straordinaria: sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti di prendere parola sul proprio futuro”, dichiara Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete.

Diritto allo studio e risorse

Al centro delle richieste c’è il diritto allo studio, che per la Rete non può restare “soltanto un principio sulla carta”. Gli studenti chiedono risorse strutturali per la scuola pubblica, per l’edilizia scolastica e per il benessere psicologico, oltre a scuole accessibili, sicure e inclusive. “Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno”, prosegue Verdecchia, annunciando che la mobilitazione continuerà finché il diritto allo studio non sarà garantito a tutti.

Nel Lazio contro tagli e riarmo

Migliaia di studenti sfilano anche in tutta la regione, da Roma alle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. Nel mirino edifici scolastici fatiscenti, riforme che aziendalizzano la didattica, caro-scuola e il rifiuto di un’economia di guerra che sottrae fondi a istruzione, trasporti e welfare. “Mentre il governo taglia sulla scuola pubblica, trova miliardi per la corsa alle armi”, afferma Simone Montori, coordinatore regionale del Lazio, che chiede investimenti reali per la sicurezza degli istituti e la gratuità dello studio.