Scuola chiusa per il ponte e studenti rimandati a casa senza preavviso per mancanza di collaboratori scolastici

Il 2 giugno avrebbe dovuto essere un giorno normale in una scuola media di Firenze. Nessuna sospensione prevista, nessuna circolare inviata. Eppure i ragazzi hanno trovato i cancelli chiusi, sono stati rimandati a casa da soli e i genitori non sapevano nulla.

Assenti i collaboratori, scuola paralizzata

Come riporta La Nazione, il motivo della chiusura era l’assenza del personale ATA. Senza collaboratori scolastici, la dirigenza ha ritenuto impossibile aprire in sicurezza. In molti hanno pensato a un “ponte” non ufficiale sul 2 giugno. Il paradosso è amaro: l’istituto aveva chiuso per martedì grasso, ma per una festività nazionale aveva scelto formalmente di restare aperto, salvo non riuscire a garantire il servizio.

A fare più indignare le famiglie non è stata la chiusura in sé, ma la totale assenza di comunicazione. I ragazzi sono stati rimandati a casa senza un messaggio sul registro elettronico, senza una telefonata. I protocolli prevedono che i genitori vengano avvisati e diano il loro consenso prima che il figlio torni solo. Alcuni genitori hanno chiamato i carabinieri, altri si sono recati all’ufficio scolastico, ricevendo però l’indicazione di rivolgersi esclusivamente alla scuola.

Verifiche in corso

Solo nel tardo mattino il dirigente ha risposto via PEC: erano in corso “tutte le verifiche necessarie” e una risposta sarebbe arrivata “non appena il quadro fosse stato chiaro”. Risposta ritenuta insufficiente. Un rappresentante del consiglio d’istituto ha parlato di “vera interruzione di servizio pubblico” e di violazione del diritto allo studio. Le famiglie ora chiedono spiegazioni formali e garanzie che non accada mai più.