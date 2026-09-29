Scuola, dopo 20 anni cambieranno le norme su lavori aggiuntivi, mobilità, part time, diritti precari. Intervista a Barbacci (Cisl) – VIDEO

‘La Tecnica della Scuola’ ha incontrato Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola, al termine del quarto incontro svolto all’Aran sul rinnovo della parte normativa del Contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca 2025/27.

“Stiamo affrontando – ha detto la sindacalista – temi importanti, come mobilità, contrattazione, posizioni economiche, l’ambito delle relazioni sindacali, la partita della gestione delle sostituzioni dei dirigenti scolastici, del part time per tutto il personale, oltre che delle attività aggiuntive. Poi, tutto il tema di come regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale, quindi aspetti davvero significativi che hanno trovato punti di accordo e di non accordo. Ci riserviamo di trattarli specificatamente ai tavoli tecnici, per ritrovarci il 3 novembre”.

Barbacci ha specificato che “questo è un contratto normativo che non ha risorse aggiuntive, perché la parte economica l’abbiamo tutta assegnata al tabellare degli stipendi: ci sono questioni concrete che però attengono alla scrittura di un testo che attiene al 2006, un articolato molto complesso che va attualizzato”.



