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Studenti e genitori
11.11.2026

Dote Scuola Lombardia 2026/2027, fino a 2.000 euro per le rette scolastiche: domande entro il 10 dicembre

Lara La Gatta
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Indice
Chi può richiedere il contributo
Importi e spese ammesse
Scadenza delle domande

La Regione Lombardia ha aperto le domande per la Dote Scuola – componente Buono Scuola 2026/2027, il contributo economico destinato alle famiglie per sostenere parte delle spese relative alle rette di frequenza scolastica.

Per l’iniziativa sono disponibili 28 milioni di euro, con contributi compresi tra 300 e 2.000 euro, determinati in base alla situazione economica familiare e all’ordine e grado di scuola frequentata.

Chi può richiedere il contributo

Il Buono Scuola è rivolto agli studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, che prevedano il pagamento di una retta.

Gli istituti devono avere sede in Lombardia oppure in una Regione confinante, a condizione che lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza al termine delle lezioni.

Per accedere al beneficio è necessario possedere un’attestazione ISEE 2026 non superiore a 40.000 euro, richiesta a partire dal 1° gennaio 2026 e rilasciata dall’INPS.

La domanda può essere presentata da un genitore, da chi esercita la rappresentanza legale dello studente oppure direttamente dallo studente maggiorenne.

Importi e spese ammesse

Il contributo varia da 300 a 2.000 euro in relazione alla fascia ISEE e al percorso scolastico frequentato e non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Sono ammesse esclusivamente le rette relative alle attività curricolari dei percorsi ordinari di istruzione. Restano escluse, tra le altre, le spese per vitto e alloggio, le attività extracurricolari e quelle di ampliamento dell’offerta formativa.

Il beneficio viene erogato attraverso un buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027 presso la scuola in cui lo studente concluderà l’anno scolastico 2026/2027.

Scadenza delle domande

Le richieste devono essere presentate entro le ore 12 del 10 dicembre 2026, secondo le modalità previste dall’avviso regionale.

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