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Attualità
12.09.2026

Scuola, le ragazze potranno indossare i pantaloni: in Irlanda del Nord cade uno dei tabù storici

Alessandro Giuliani
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Anche nella conservatrice Irlanda del Nord cadono i tabù. E a beneficiarne saranno i più giovani, anzi le giovani: presto, le ragazze non saranno infatti più obbligate a indossare la gonna. Questa, non potrà più essere imposta– all’interno dell’uniforme scolastica – da parte di singole scuole e capi d’istituto.

Il provvedimento assicurerà pertanto alle ragazze, “se vogliono”, la libertà automatica di mettere i pantaloni.

La novità, di portata storica, eviterà alle allieve meno accondiscendenti, di presentare (e vincere) ricorso in tribunale e allo Stato del Regno Unito di perdere tempo e denaro pubblico a seguito dei contenziosi giudiziari crescenti.

Paul Givan, ministro dell’Istruzione nel governo locale di Belfast, ha annunciato che la decisione è contenuta nella revisione delle linee guida, che recepiscono il contenuto di leggi più generali già in vigore sul fronte della parità e dell’uguaglianza fra generi.

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