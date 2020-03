Scuole chiuse, “promossi con debito”: ecco l’ultima idea del governo

Quando si ritornerà a scuola? Docenti, studenti e genitori, tutti vogliono saperlo. Entro giovedì ci sarà il DPCM con l’allungamento delle misure già previste almeno fino a Pasqua (e sicuramente anche dopo, intorno al 15-18 aprile). Per la scuola, però, bisognerà aspettare qualche giorno in più, probabile una ripartenza a scaglioni prevista per maggio.

Cosa succederà, invece, per gli esami e i debiti formativi? Maturità ed esame di terza media — in versione light — sembrano confermati, ma a preoccupare i docenti sono i voti: come dare una valutazione equa e inattaccabile dai ricorsi, senza finire al 6 politico?

Tra le ipotesi allo studio c’è, per le superiori, quella dei “promossi con debito”: si passa comunque alla classe successiva ma si dovrà recuperare con corso e prova nelle prime settimane del rientro, che potrebbe essere anticipato all’inizio di settembre.