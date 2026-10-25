Scuole di montagna, il CSPI approva il bonus ma chiede il dimezzamento dei punteggi per evitare distorsioni nelle graduatorie

Nella giornata di giovedì 22 ottobre 2026 il CSPI nel prendere in esame la proposta ministeriale sulla bozza del decreto volto ad attribuire punteggi aggiuntivi a personale scolastico che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei comuni di montagna, pur esprimendo parere favorevole, ha invitato l’amministrazione a considerare la possibilità di ridurre l’entità del bonus proposto per evitare pesanti alterazioni delle graduatorie a livello nazionale.
La bozza del decreto, esaminato dal CSPI, punta a incentivare la continuità didattica per il personale docente e la continuità del servizio per il personale ATA e a combattere lo spopolamento delle scuole operanti in territori di montagna, attraverso l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per:
La bozza del decreto ministeriale, a giudizio del CSPI, presenta un’eccessiva valutazione nella misura in cui prevede:
Detti punteggi si sommano al punteggio ordinario previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi
Anche per il personale ATA la bozza del decreto ministeriale, a giudizio del CSPI, presenta un’eccessiva valutazione nella misura in cui prevede:
Anche nel caso del personale ATA il punteggio così attribuito si somma al punteggio ordinario previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi.
Il diritto all’attribuzione del punteggio suddetto per il personale scolastico (docente e ATA) sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, tranne modifiche, dovrebbe partire dall’anno scolastico 2027/2028 , per cui la disposizione dovrebbe essere emanata prima dell’aggiornamento delle domande delle graduatorie 24 mesi e della terza fascia del personale ATA ed eventualmente prima della presentazione della domanda per gli elenchi aggiuntivi alla GPS di prima fascia del personale docente.
Il CSPI , nell’accettare la proposta di attribuire un bonus punteggi per il personale scolastico che opera in zona di montagna ritiene assolutamente necessario che i punteggi aggiuntivi, espressamente previsti dalla norma, siano fortemente ridimensionati; così come tutti gli altri punteggi aggiuntivi che sono da riparametrare proporzionalmente.