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08.10.2026

Sempre più alunni disabili e docenti di sostegno: cosa accadrà agli insegnanti di cattedra e cosa fare? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Redazione
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Il forte calo demografico sta rimodellando profondamente la scuola italiana. Secondo le elaborazioni della Fondazione Agnelli, entro il 2040 gli studenti potrebbero diminuire di quasi 2 milioni, circa il 21% in meno rispetto a oggi. A parità di regole organizzative, questo comporterebbe anche circa 95mila classi e 166mila docenti in meno.

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Il fenomeno sarà più marcato nel Mezzogiorno e nelle aree interne, dove il calo degli iscritti potrebbe rendere sempre più difficile mantenere aperti i piccoli plessi. Nel frattempo, però, cresce la presenza degli alunni con disabilità. Secondo la relazione tecnica sul decreto legge 170, nell’anno scolastico 2024/25 erano quasi 377mila, il 5% in più rispetto all’anno precedente, arrivando al 4,8% del totale degli iscritti.

Se questa tendenza dovesse proseguire, tra quindici anni la quota potrebbe arrivare al 10%. In questo scenario, i docenti di sostegno, oggi oltre un quarto del totale, potrebbero raggiungere nel 2040 un numero analogo a quello degli insegnanti di posto comune.

Tutto questo comporterà una forte riduzione degli organici, in particolare degli insegnanti, come appunto previsto dalla Fondazione Agnelli: cosa si potrebbe fare per evitare un drastico ridimensionamento degli organici e quindi dei posti di lavoro del personale della scuola?

A questo proposito si potrebbero adottare dei cambiamenti nell’assetto organizzativo scolastico come quello di ridurre il numero di alunni per classe, rendere tutti i docenti in grado di fronteggiare la presenza sempre più frequente di alunni con disabilità oppure allargare il numero di classi di concorso (anche attraverso integrazioni di esami e crediti universitari), che ogni docente può insegnare, così da evitare sovrannumerarietà o perdite di posti.

Per questo motivo, La Tecnica della Scuola vuole chiedere ai propri lettori come la scuola può reagire a questa situazione.

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Cosa deve fare la scuola per rispondere a questa situazione?

  • Ridurre il numero di alunni per classe
  • Rendere tutti i docenti insegnanti di sostegno
  • Dare la possibilità ai docenti di insegnare più discipline
  • Portare ad almeno dieci anni l’attuale vincolo quinquennale dei docenti di sostegno

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