Serpenti vicino a una scuola in provincia di Caserta, lezioni sospese per due giorni per la disinfestazione

Serpenti vicino a una scuola primaria in Campania. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza per gli alunni e il personale. È accaduto in una frazione di un piccolo comune del casertano, dove le segnalazioni sulla presenza dei rettili hanno portato alla chiusura provvisoria di un istituto.

A darne notizia è Caserta Today, secondo cui è stata disposta la sospensione delle lezioni “per oggi e domani” per permettere a una ditta specializzata di risolvere la questione. La decisione, si legge nell’articolo, “è stata adottata dalla commissaria prefettizia dopo la segnalazione della dirigente scolastica relativa all’avvistamento di alcuni serpenti nell’area del complesso scolastico”.

La chiusura temporanea dell’edificio, prosegue la testata, “si è resa necessaria per consentire gli interventi di disinfestazione dei locali. Secondo quanto comunicato dalla società incaricata del trattamento, le operazioni risultano incompatibili con la presenza di alunni e personale scolastico“. La stessa ditta, si legge ancora, “ha inoltre specificato che gli ambienti trattati potranno essere riaperti soltanto dopo 48 ore, previa pulizia delle superfici e delle suppellettili e dopo un adeguato arieggiamento dei locali”.

Parallelamente, conclude Caserta Today, “il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha richiesto l’intervento del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di dell’Asl Caserta, per effettuare ulteriori verifiche sulla possibile presenza di rettili all’interno o nelle aree adiacenti al plesso scolastico”.