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27.04.2026

Si laurea per caso insieme alla maestra che le ha insegnato a leggere: “Grazie a lei ho capito che volevo insegnare”

Redazione
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La sorpresa

Una storia davvero commovente, quello che gli anglofoni chiamano “a full circle moment”, un momento che sembra quasi chiudere un cerchio: una studentessa 24enne si è laureata in lettere moderne insieme ad una candidata speciale: la sua maestra della scuola primaria.

Come riporta La Repubblica, le due, l’ex alunna e la maestra che le ha insegnato a leggere e scrivere, si sono ritrovate insieme quindici anni dopo, con la corona d’alloro in testa. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

La sorpresa

La discussione della tesi, avvenuta presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, si è trasformata in un momento carico di emozione. Le due si sono trovate insieme assolutamente per una pura casualità.

“Sapevo che la mia maestra stava studiando Lettere – sono state le parole della 24enne al quotidiano – ma non avrei mai immaginato di trovarla lì, nello stesso giorno. È stata un’emozione fortissima. Grazie a lei e ad altri esempi che ho incontrato lungo il mio percorso, ho capito che volevo insegnare. È sempre stata per me un esempio da seguire e questa coincidenza rafforza ancora di più le mie convinzioni”. Chissà, le due potrebbero ora diventare colleghe.

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Lara La Gatta
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