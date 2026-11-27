Una tragedia, al momento senza spiegazioni. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto a un ragazzo di 15 anni, residente a Budrio, che al rientro da scuola si è steso per riposare e non si è più svegliato. A riportare la notizia è Bologna Today, secondo cui il ragazzo “era regolarmente andato a lezione all’istituto tecnico. […] Rientrato nell’abitazione di famiglia nel pomeriggio, l’adolescente avrebbe deciso di coricarsi per riposare, probabilmente perché non si sentiva già molto bene“.

“Con il passare delle ore, i familiari si sono insospettiti vedendo che il giovane non si alzava e sono entrati nella stanza per controllarlo, rendendosi subito conto della gravità della situazione”, si legge ancora. “È scattata immediatamente la chiamata al 118: sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l’ausilio dell’elisoccorso, atterrato nelle campagne del paese. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, per il 15enne non c’è stato nulla da fare”.

“Sconvolta la famiglia, di origini marocchine da tempo residente nel bolognese, così come sotto shock è la scuola dove il ragazzino studiava”, conclude Bologna Today. “La dirigente dell’istituto ha spiegato di avere attivato il servizio di supporto psicologico a disposizione degli studenti e delle studentesse. La sindaca di Budrio, Debora Badiali, parlando a nome dell’amministrazione ha detto di avere parlato con la famiglia e di essere ‘a disposizione per supportare in questo momento così doloroso'”.