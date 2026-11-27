Una studentessa di 15 anni sarebbe stata aggredita da alcune coetanee all’interno di un istituto professionale di Livorno, durante l’occupazione della scuola. Le immagini, riprese con i telefoni da altri studenti presenti, sono poi finite online. A rendere pubblica la vicenda è stata la madre della giovane.

L’aggressione durante l’occupazione

Come riporta Repubblica, l’episodio si è consumato all’interno della scuola, nel capoluogo labronico, in un contesto di mobilitazione studentesca. Stando alla ricostruzione, la quindicenne sarebbe stata presa per i capelli, spinta e colpita alla testa, mentre intorno a lei altri ragazzi e ragazze filmavano la scena. I fatti risalirebbero a circa una settimana fa. Per quanto riportato, non si sarebbe trattato di un gesto improvviso né legato a un motivo preciso. Il video è stato successivamente pubblicato sui social, trasformando un episodio di violenza in un contenuto condiviso in rete e riaccendendo l’attenzione sul fenomeno del bullismo.

Il racconto della madre

La donna ha raccontato quanto accaduto a Il Tirreno, spiegando di aver deciso di parlare per fare chiarezza e per chiedere che vengano individuate le responsabilità. Descrive la figlia come “una ragazza tranquilla” che “non cerca lo scontro” e che, secondo quanto riferito, non avrebbe tenuto alcun comportamento in grado di giustificare l’aggressione. Sempre stando alle sue parole, le tensioni tra alcune studentesse sarebbero cominciate nei giorni precedenti, con messaggi intimidatori e precedenti momenti di confronto, fino a degenerare durante l’occupazione e a sfociare nell’aggressione fisica, poi ripresa dai telefoni di alcuni dei presenti e condivisa sui social. Il quadro descritto, va precisato, è quello fornito dalla madre della ragazza.

Soccorsi e denuncia

La giovane, profondamente scossa dall’episodio, è stata accompagnata al pronto soccorso. La madre aveva già avvisato i carabinieri il giorno stesso dell’episodio e successivamente la famiglia ha sporto denuncia, per chiedere che siano accertate tutte le responsabilità. Ora la vicenda è nelle mani delle autorità, a cui la famiglia si è rivolta per fare luce sui fatti. L’appello della donna è netto: “Ora sia fatta chiarezza”.