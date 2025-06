Sicurezza sul lavoro, entro luglio il decreto che porterà più tutele Inail anche a scuola e durante i Pcto: studenti e docenti più protetti

Sono in arrivo nuove norme più stringenti per garantire la sicurezza sul lavoro: entro la fine di luglio dovrebbero essere approvate attraverso un decreto legge o legislativo. L’obiettivo del Governo è quello di rafforzare la prevenzione e la formazione, per stabilizzare la tutela assicurativa Inail per gli studenti e i docenti e puntare su meccanismi premiali per le imprese che investono in sicurezza, sul potenziamento della formazione e sulla promozione del ruolo della bilateralità. Il confronto andrà avanti con tavoli specifici. Le decisioni sono giunte dopo che una studentessa di Castelfranco, nel Modenese, ha riportato gravi lesioni a tre dita della mano sinistra, che rischia di perdere, a seguito di un incidente mentre svolgeva delle ore di Pcto (sembrerebbe senza tutor o lavoratori a sorvegliare il suo operato): in incidente, decisamente grave, che si aggiunge ai tanti conteggiati nel 2024 sempre tra gli studenti.

Gli obiettivi sono stati indicati dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al tavolo di confronto con sindacati e imprese: “È evidente la volontà di tutti di migliorare la qualità della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha assicurato la ministra.

L’intenzione, anche per superare l’emergenza caldo, spiega l’Ansa, è quella di andare avanti con tavoli tecnici, tra cui si affronteranno anche “le modalità con cui migliorare la salute e la sicurezza” in caso di appalti e subappalti.

Particolare attenzione c’è intanto sulla stabilizzazione della tutela assicurativa Inail, già avviata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, per gli studenti e il personale scolastico nello svolgimento di tutte le attività di insegnamento e apprendimento, quindi all’interno e all’esterno della scuola, compresi quindi anche i Pcto che svolgono gli studenti del triennio finale di tutte le scuole superiori spesso in siti aziendali esterni alle scuole.

“Una misura di civiltà, che va resa strutturale”, ha detto il segretario confederale della Cisl, Mattia Pirulli.

“Sembra finalmente muoversi nella direzione giusta il confronto con il ministero del Lavoro”, ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese.

Più cauta, invece, la Cgil: “Nei prossimi incontri saremo nelle condizioni di valutare l’efficacia del confronto e delle misure proposte”, ha spiegato la segretaria confederale Francesca Re David.

La sindacalista ha parlato di “diverse questioni” da affrontare: “dall’utilizzo delle risorse Inail già annunciate, all’intervento su appalti e subappalti, al rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei responsabili aziendali sulla sicurezza, alla verifica sull’efficacia e l’estensione della patente a crediti. Altri temi da discutere riguardano gli interventi sugli spazi confinanti, la sicurezza nelle scuole e nell’alternanza scuola-lavoro, a partire dall’estensione dell’assicurazione Inail. Aspettiamo le prossime convocazioni e ci auguriamo si possa aprire un vero confronto, aperto e di merito”, ha concluso Re David.