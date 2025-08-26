Siffredi: “Sarò bigotto ma dico no alle maestre su Onlyfans”

Intervistato dal Corriere della Sera al Bergamo Sex, la manifestazione dedicata all’intrattenimento per adulti, Rocco Siffredi, il noto porno divo italiano, si intrattiene pure su argomenti di ordinario impegno sociale, raccontando la sua visione del mondo riguardo al mondo di cui egli è in qualche modo l’espressione più diretta, quello appunto del sesso esplicito sui social.

E siccome nel film, nel quale rappresenta il genitore di una ragazza che posta contenuti su OnlyFans per aiutare il fidanzato, conseguenziale la domanda del giornalista del Corriere: qual è la sua opinione su OnlyFans?

“È una malattia di questi tempi. Le donne decidono in modo troppo leggero di buttarsi senza avere la consapevolezza di quello che stanno facendo. Non a caso OnlyFans è la società dai fatturati record e dalla crescita esponenziale. Qui le donne vendono il proprio corpo o si prostituiscono se arrivano all’incontro fisico con il cliente. Si definiscono content creator, ma i contenuti sono tutti di natura sessuale. E poi credono che i video li vedano solo i fan. Invece, sappiamo che quando immetti online materiale, ci resta per sempre”.

E siccome l’argomento è succulento, immediato il riferimento alla maestra di Treviso che si esibiva sulla piattaforma per adulti: “Sarò bigotto, ma nella vita devi scegliere che strada intraprendere. Se il lavoro ha un codice, va rispettato”.

E poi, relativamente al gruppo Facebook, “Mia moglie”, commenta: ”Una volta la mentalità era che le mogli erano da tenere solo per noi, adesso vengono spiattellate. Segno questo che i rapporti sono cambiati. Lo considero un gioco sopra le righe, ma pur sempre un gioco virtuale. Una goliardata maschilista. Non ci vedo nessuna cattiveria terrificante. E poi non credo che tutte le donne non lo sapessero. Il mondo è pieno di scambisti”.

E se lo dice lui che se ne intende, gli si potrebbe anche credere, ciò che però si sottace è la domanda dalle cento pistole: come mai su Fb non c’è un gruppo “Mio marito” con contenuti pari ma contrari rispetto al genere? Un mistero.