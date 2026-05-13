Sostegno INDIRE, arrivano le Linee guida per lo svolgimento degli esami finali

Con la recente pubblicazione delle linee guida ufficiali, si definiscono i contorni degli esami finali per i percorsi di specializzazione INDIRE per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Requisiti di ammissione e struttura della prova

Per poter accedere alla sessione d’esame, i candidati devono aver completato con successo tutte le attività formative previste, inclusi insegnamenti, laboratori e il tirocinio (sia diretto che indiretto), oltre alle attività relative alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Il percorso formativo deve aver avuto una durata non inferiore ai quattro mesi.

L’esame consiste in un colloquio volto a valutare diversi pilastri formativi, con leggere differenze a seconda della tipologia di percorso (Art. 6 o Art. 7):

Per i percorsi ex Art. 7: il candidato dovrà presentare un elaborato di approfondimento teorico , una relazione sull’esperienza di tirocinio e un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC.

il candidato dovrà presentare un , una e un finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC. Per i percorsi ex Art. 6: il colloquio verterà sull’elaborato teorico e su una relazione basata su un caso di studio, che integri le competenze teorico-pratiche acquisite nei laboratori e l’uso delle tecnologie digitali.

Regole tecniche per gli elaborati

L’elaborato teorico deve avere un’estensione compresa tra le 10 e le 15 pagine, con criteri di formattazione specifici: carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 e margini definiti per garantire uniformità.

Per quanto riguarda il prodotto multimediale, questo deve configurarsi come una “microprogettazione inclusiva” realizzata attraverso applicativi software specifici incontrati durante il tirocinio.

La valutazione e la commissione

Il superamento dell’esame richiede un punteggio minimo di 18/30. Tuttavia, il voto finale che comparirà sul titolo di specializzazione sarà il risultato della somma tra il punteggio dell’esame e la media aritmetica delle valutazioni ottenute durante l’intero percorso formativo (insegnamenti, laboratori e tirocinio).

A giudicare i candidati sarà una commissione composta dal Direttore del corso, due docenti del percorso, un esperto di integrazione dei disabili e un dirigente tecnico o scolastico designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Note organizzative

In attesa dei calendari ufficiali, l’INDIRE chiarisce che durante lo svolgimento delle sedute d’esame vige il divieto assoluto di effettuare riprese filmate o fotografie. Ulteriori dettagli amministrativi e le date delle sessioni saranno oggetto di successivi avvisi.

LE LINEE GUIDA