Sostegno INDIRE, ecco le sedi degli esami finali: l’appuntamento è per il 27 giugno. Richieste di cambio sede entro le ore 15 del 25 giugno

Il 27 giugno, dalle ore 8.30, si svolgeranno gli esami finali dei percorsi di specializzazione su sostegno organizzati da INDIRE.

L’Istituto ha pubblicato le sedi degli esami:

Abruzzo: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo”, Via Pizzoferrato n.1 ,65124 Pescara (PE);

Basilicata: Napoli, Istituto Comprensivo “Michelangelo Augusto”, Plesso Ilioneo”, Via Ilioneo, 12, 80124 Napoli (NA);

Calabria: Lamezia Terme (CZ), Liceo scientifico Statale “G. Galilei”, Via Leonardo da Vinci N. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ);

Campania: Napoli, Istituto Comprensivo “Michelangelo Augusto” Plesso Ilioneo, Via Ilioneo, 12 ,80124 Napoli (NA);

Emilia-Romagna: Bologna, Istituto Comprensivo N. 6 ” Bologna”, Via Finelli N. 2, 40126 Bologna (Bo)

Friuli Venezia Giulia: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 7122 Verona (VE);

Lazio: Roma, Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM);

Liguria: Genova, ITTL Nautico San Giorgio, Sede Nautico San Giorgio Edificio Calata Darsena, 16126 Genova (GE);

Lombardia: Milano, Convitto Nazionale “Pietro Longone Scuola primaria – Scuola secondaria di I° – Licei, Via Vigevano N. 19 ,20123 Milano (MI)

Marche: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo” Via Pizzoferrato N. 1 ,65124 Pescara (PE);

Molise: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo” Via Pizzoferrato N. 1 ,65124 Pescara (PE);

Piemonte: Torino, Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani, Via Luserna di Rorà N. 14, 10139 Torino (TO);

Puglia: Brindisi, Istituto Superiore “”Ettore Majorana”, Via Primo Longobardo N° 23 ,2100 Brindisi (BR);

Sardegna: Cagliari, Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Antonio Gramsci”, Via Decio Mure, 09042 Monserrato (CA);

Sicilia: Palermo, Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, Piazzetta SS. Salvatore 1, 90134 Palermo (PA);

Toscana: Scandicci (FI), Istituto Comprensivo Statale “Altiero Spinelli”, Via Pablo Neruda, 1, 50018 Scandicci (FI);

Trentino-Alto Adige: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 37122 Verona (VR);

Umbria: Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM);

Veneto: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 37122 Verona (VR);

Estero: Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM).

La sede assegnata a ciascun corsista è stata individuata sulla base del domicilio e/o della residenza comunicati in fase di iscrizione.

Eventuali richieste di cambio sede dovranno essere comunicate entro giovedì 25 giugno, alle ore 15.00, e saranno prese in considerazione esclusivamente per comprovati motivi fisici o di salute.

I corsisti impossibilitati a sostenere l’esame nella sessione di giugno potranno recuperare la prova nella successiva sessione prevista per il mese di novembre.

In cosa consiste l’esame

L’esame consiste in un colloquio volto a valutare diversi pilastri formativi, con leggere differenze a seconda della tipologia di percorso (Art. 6 o Art. 7):

Per i percorsi ex Art. 7: il candidato dovrà presentare un elaborato di approfondimento teorico , una relazione sull’esperienza di tirocinio e un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC.

il candidato dovrà presentare un , una e un finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC. Per i percorsi ex Art. 6: il colloquio verterà sull’elaborato teorico e su una relazione basata su un caso di studio, che integri le competenze teorico-pratiche acquisite nei laboratori e l’uso delle tecnologie digitali.

Regole tecniche per gli elaborati

L’elaborato teorico deve avere un’estensione compresa tra le 10 e le 15 pagine, con criteri di formattazione specifici: carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 e margini definiti per garantire uniformità.

Per quanto riguarda il prodotto multimediale, questo deve configurarsi come una “microprogettazione inclusiva” realizzata attraverso applicativi software specifici incontrati durante il tirocinio.

La valutazione e la commissione

Il superamento dell’esame richiede un punteggio minimo di 18/30. Tuttavia, il voto finale che comparirà sul titolo di specializzazione sarà il risultato della somma tra il punteggio dell’esame e la media aritmetica delle valutazioni ottenute durante l’intero percorso formativo (insegnamenti, laboratori e tirocinio).

A giudicare i candidati sarà una commissione composta dal Direttore del corso, due docenti del percorso, un esperto di integrazione dei disabili e un dirigente tecnico o scolastico designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.