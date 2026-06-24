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Prima Ora | Notizie del 24 giugno

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24.06.2026

Sostegno INDIRE, ecco le sedi degli esami finali: l’appuntamento è per il 27 giugno. Richieste di cambio sede entro le ore 15 del 25 giugno

Lara La Gatta
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Indice
In cosa consiste l'esame
Regole tecniche per gli elaborati
La valutazione e la commissione

Il 27 giugno, dalle ore 8.30, si svolgeranno gli esami finali dei percorsi di specializzazione su sostegno organizzati da INDIRE.

L’Istituto ha pubblicato le sedi degli esami:

  • Abruzzo: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo”, Via Pizzoferrato n.1 ,65124 Pescara (PE);
  • Basilicata: Napoli, Istituto Comprensivo “Michelangelo Augusto”, Plesso Ilioneo”, Via Ilioneo, 12, 80124 Napoli (NA);
  • Calabria: Lamezia Terme (CZ), Liceo scientifico Statale “G. Galilei”, Via Leonardo da Vinci N. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ);
  • Campania: Napoli, Istituto Comprensivo “Michelangelo Augusto” Plesso Ilioneo, Via Ilioneo, 12 ,80124 Napoli (NA);
  • Emilia-Romagna: Bologna, Istituto Comprensivo N. 6 ” Bologna”, Via Finelli N. 2, 40126 Bologna (Bo)
  • Friuli Venezia Giulia: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 7122 Verona (VE);
  • Lazio: Roma, Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM);
  • Liguria: Genova, ITTL Nautico San Giorgio, Sede Nautico San Giorgio Edificio Calata Darsena, 16126 Genova (GE);
  • Lombardia: Milano, Convitto Nazionale “Pietro Longone Scuola primaria – Scuola secondaria di I° – Licei, Via Vigevano N. 19 ,20123 Milano (MI)
  • Marche: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo” Via Pizzoferrato N. 1 ,65124 Pescara (PE);
  • Molise: Pescara, Istituto tecnico “Tito Acerbo” Via Pizzoferrato N. 1 ,65124 Pescara (PE);
  • Piemonte: Torino, Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani, Via Luserna di Rorà N. 14, 10139 Torino (TO);
  • Puglia: Brindisi, Istituto Superiore “”Ettore Majorana”, Via Primo Longobardo N° 23 ,2100 Brindisi (BR);
  • Sardegna: Cagliari, Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Antonio Gramsci”, Via Decio Mure, 09042 Monserrato (CA);
  • Sicilia: Palermo, Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, Piazzetta SS. Salvatore 1, 90134 Palermo (PA);
  • Toscana: Scandicci (FI), Istituto Comprensivo Statale “Altiero Spinelli”, Via Pablo Neruda, 1, 50018 Scandicci (FI);
  • Trentino-Alto Adige: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 37122 Verona (VR);
  • Umbria: Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM);
  • Veneto: Verona, Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, Corso Porta Nuova, 66, 37122 Verona (VR);
  • Estero: Liceo classico, Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane “Eugenio Montale”, Succursale Buon Pastore, Via di Bravetta 395/A, 00164 Roma (RM).

La sede assegnata a ciascun corsista è stata individuata sulla base del domicilio e/o della residenza comunicati in fase di iscrizione.

Eventuali richieste di cambio sede dovranno essere comunicate entro giovedì 25 giugno, alle ore 15.00, e saranno prese in considerazione esclusivamente per comprovati motivi fisici o di salute.

I corsisti impossibilitati a sostenere l’esame nella sessione di giugno potranno recuperare la prova nella successiva sessione prevista per il mese di novembre.

In cosa consiste l’esame

L’esame consiste in un colloquio volto a valutare diversi pilastri formativi, con leggere differenze a seconda della tipologia di percorso (Art. 6 o Art. 7):

  • Per i percorsi ex Art. 7: il candidato dovrà presentare un elaborato di approfondimento teorico, una relazione sull’esperienza di tirocinio e un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale tramite l’uso delle TIC.
  • Per i percorsi ex Art. 6: il colloquio verterà sull’elaborato teorico e su una relazione basata su un caso di studio, che integri le competenze teorico-pratiche acquisite nei laboratori e l’uso delle tecnologie digitali.

Regole tecniche per gli elaborati

L’elaborato teorico deve avere un’estensione compresa tra le 10 e le 15 pagine, con criteri di formattazione specifici: carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 e margini definiti per garantire uniformità.

Per quanto riguarda il prodotto multimediale, questo deve configurarsi come una “microprogettazione inclusiva” realizzata attraverso applicativi software specifici incontrati durante il tirocinio.

La valutazione e la commissione

Il superamento dell’esame richiede un punteggio minimo di 18/30. Tuttavia, il voto finale che comparirà sul titolo di specializzazione sarà il risultato della somma tra il punteggio dell’esame e la media aritmetica delle valutazioni ottenute durante l’intero percorso formativo (insegnamenti, laboratori e tirocinio).

A giudicare i candidati sarà una commissione composta dal Direttore del corso, due docenti del percorso, un esperto di integrazione dei disabili e un dirigente tecnico o scolastico designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

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