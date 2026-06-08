TFA Sostegno INDIRE, gli esami intermedi si svolgeranno il 20 giugno: sedi e documentazione necessaria

Sabato 20 giugno 2026, alle ore 15:00, i corsisti del TFA sostegno INDIRE affronteranno gli esami intermedi in diverse sedi su tutto il territorio nazionale.

Logistica e sedi di convocazione

L’organizzazione ha previsto una dislocazione strategica per agevolare i candidati, assegnati alle sedi in base alle risposte fornite nei questionari preventivi. Le sedi e gli orari di convocazione sono i seguenti:

Milano (Parco Esposizioni Novegro): ore 12:30.

(Parco Esposizioni Novegro): ore 12:30. Roma (Nuova Fiera di Roma): ore 13:30.

(Nuova Fiera di Roma): ore 13:30. Napoli (Mostra d’Oltremare): ore 13:30.

(Mostra d’Oltremare): ore 13:30. Cagliari (Fiera di Cagliari): ore 13:30.

(Fiera di Cagliari): ore 13:30. Palermo (ZAC Palermo): ore 13:30.

Documentazione e tecnologia: le regole d’accesso

Per accedere alla prova, ogni corsista deve presentarsi munito di un documento di identità valido, della documentazione caricata sui canali ufficiali INDIRE e della lettera di partecipazione stampata. Quest’ultima, inviata via email, contiene i dati anagrafici e i dettagli sulla sede assegnata; in caso di mancata ricezione, sarà possibile ottenerne una copia presso la sede d’esame prima della registrazione.

All’ingresso verrà consegnato un braccialetto identificativo con QR Code. Dopo la verifica dei documenti, ogni candidato riceverà un tablet per lo svolgimento della prova e sarà accompagnato alla propria postazione.

Inclusività e scadenze urgenti

L’INDIRE ha sottolineato l’importanza della parità di accesso. I candidati con DSA, disabilità o in stato di gravidanza/allattamento devono inviare la certificazione medica necessaria all’indirizzo info@indiretfa.it entro e non oltre il 15 giugno. Le richieste inviate oltre questo termine non potranno essere accolte per motivi organizzativi.

Contenuti della prova ed elaborato finale

Lo svolgimento dell’esame segue le direttive dei DM 75/2025 e DM 77/2025, con il supporto operativo delle Linee guida INDIRE. Per i corsisti iscritti al percorso da 48 CFU, l’elaborato finale dovrà includere un approfondimento teorico a scelta, una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio e una relazione su un prodotto multimediale dedicato alla didattica speciale.

Fase post-esame

Al termine dell’esame, i candidati dovranno riconsegnare il tablet al personale di sala durante le operazioni di check-out. Una volta confermato l’invio della prova, l’attestato di partecipazione verrà trasmesso automaticamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione. Si raccomanda a tutti i partecipanti di monitorare i canali ufficiali per eventuali comunicazioni dell’ultimo minuto.

Altra prova a novembre

I corsisti che non intendano o non possano sostenere l’esame nella sessione del 20 giugno avranno la possibilità di effettuare la prova nel corso del mese di novembre 2026.

L’AVVISO