Sparatoria in un liceo in Texas. Forse dissidi fra studenti

Ennesima sparatoria dentro una scuola degli Usa dove casi simili si ripetono periodicamente senza che le autorità riescano a fermare il fenomeno, proibendo almeno l’uso delle armi e dunque il commercio e l’acquisto che oggi avvengono con una facilità sorprendente.

Ieri la sparatoria si è verificata al liceo Wilmer-Hutchins, a Dalas, in Texas, dove la polizia è intervenuta, dopo la segnalazione del fatto, invitando le famiglie e i residenti a tenersi a distanza dal campus durante le procedure di evacuazione.

Le autorità locali hanno fatto sapere che al momento non è presente una “minaccia attiva”, precisando che la struttura è stata messa in sicurezza.

Fonti delle forze dell’ordine hanno detto all’emittente “Cbs” che uno studente sarebbe ricercato dopo avere aperto il fuoco all’interno del campus. Secondo altre fonti potrebbero esserci almeno tre feriti, che per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

La Fox invece segnala che ci sarebbe un solo ferito e si tratterebbe di un 17enne, colpito a una gamba.

Il giovane sarebbe stato subito ricoverato, mentre la polizia, immediatamente sul posto, avrbebe fatto sapere che non si hanno notizie di altri feriti. Secondo diverse fonti, si tratterebbe di una “violenza tra studenti”.

Uno studente dell’ultimo anno ha raccontato che si trovava nell’atrio quando, verso l’ora di pranzo, ha sentito alcuni spari: ha detto di aver visto degli studenti correre, di aver sentito delle urla e di essersi riparato nell’aula della banda.

Il Dallas Independent School District ha dichiarato che la scuola è stata messa in sicurezza, ma le persone sono invitate a stare lontane dal campus.