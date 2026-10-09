Stati Generali dell’Istruzione, a Palermo oltre 4mila partecipanti: attesi anche Valditara e Schifani

Oltre 4mila partecipanti, quasi 3mila studenti e più di 200 scuole coinvolte. Sono i numeri di “La Sicilia fa Scuola: gli Stati Generali dell’Istruzione”, in programma il 14 e 15 ottobre ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e INDIRE, riunirà studenti, docenti, dirigenti, ricercatori e artisti per due giornate di incontri, laboratori e attività dedicate al futuro della scuola siciliana.

Valditara e Schifani all’apertura dei lavori

La manifestazione si aprirà il 14 ottobre al cinema De Seta con i saluti istituzionali, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del sottosegretario Claudio Durigon e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Previsto anche l’intervento dell’assessore regionale Mimmo Turano, che ha presentato l’iniziativa come un’occasione per valorizzare il lavoro di studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico e per individuare le nuove sfide del sistema educativo.

Turano ha inoltre anticipato che, dal confronto con le scuole, stanno prendendo forma alcuni interventi, tra cui sportelli di ascolto e un progetto pilota contro il disagio giovanile, con l’Università di Palermo come capofila.

Intelligenza artificiale, orientamento e nuove metodologie didattiche

Il programma prevede incontri sull’intelligenza artificiale, sul pensiero critico e sul valore del gioco come strumento di apprendimento, con il contributo di ricercatori INDIRE e Cnr. Tra gli ospiti della prima giornata figurano Andrea Moccia, fondatore di Geopop, Luca Abete e Stefania Petyx. Spazio anche alle competenze richieste dal mercato del lavoro, alla cittadinanza europea e ai mestieri del cinema.

Nel pomeriggio sono previste performance artistiche, musicali e coreutiche degli istituti siciliani, oltre ad attività dedicate alla collaborazione, all’inclusione e alla metacognizione. Il 15 ottobre si parlerà anche di dispersione scolastica, innovazione didattica e orientamento, con approfondimenti sulle filiere tecnologico-professionali del modello 4+2 e sugli ITS Academy. A chiudere la manifestazione sarà il concerto del cantautore palermitano Davide Shorty.