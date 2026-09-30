Stipendi dei dirigenti scolastici, l’ANP replica al rapporto OCSE: “Dati falsati, non valori effettivi”

Dopo la pubblicazione del rapporto OCSE Education at a Glance 2026, tornano le discussioni sulle retribuzioni dei dirigenti scolastici, il cui stipendio risulterebbe pari a 156.372 dollari. L’ANP, che rappresenta la categoria, respinge questa lettura dei dati e parla di una polemica pretestuosa.

Dollari PPP, non stipendi effettivi

Secondo quanto dichiarato dall’ANP, il rapporto non riporta valori effettivi ma “dollari equivalenti PPP”, una valuta virtuale usata soltanto per confrontare il tenore di vita nei vari paesi. In pratica, indica quanti dollari servirebbero negli Stati Uniti per mantenere il livello di vita dell’Italia. L’associazione ritiene falsati anche i dati sugli stipendi dei docenti e invita a verificare le somme percepite dai dipendenti pubblici.

Il confronto con il resto del pubblico impiego

L’ANP sostiene che il personale scolastico sia pagato meno degli altri dipendenti pubblici. Secondo l’associazione, i dirigenti scolastici percepiscono meno dei colleghi, a partire da quelli della stessa area contrattuale; docenti e dsga meno dei funzionari pubblici; il personale ata meno dei pari livello. Viene segnalata anche l’assenza dei buoni pasto, previsti per gli altri dipendenti pubblici. Per l’ANP, la polemica finisce così per distogliere l’attenzione da questa disparità e per contrapporre le categorie: l’associazione parla di una campagna mediatica contro la dirigenza scolastica, “un milione contro settemilacinquecento”.