La riduzione (consistente) dell’importo della carta del docente ha suscitato negli scorsi mesi molto malcontento tra il personale docente.

Come ampiamente ricordato dalla nostra testata, i tablet o i computer che si potranno acquistare con il misero importo rimasto (appena 383 euro), dovranno durare almeno quattro anni.

L’acquisto dei tablet

Sul sito del Ministero compare il seguente avviso:

“Si comunica che, per effetto della nuova disciplina della Carta del Docente, gli acquisti di hardware e software sono consentiti solo alla prima assegnazione del beneficio e successivamente ogni quattro anni. Per i docenti già beneficiari della Carta negli anni precedenti al 2025/2026, l’edizione 2025/2026 è stata l’ultima finestra utile prima dell’applicazione del vincolo quadriennale.

L’acquisto dei tablet per chi ha vinto una causa

Particolare perplessità destano le disposizioni ministeriali in ordine ai docenti (decine di migliaia) che hanno ottenuto il bonus a seguito di sentenza.

Il Governo Meloni (e dunque anche il Ministro Valditara) ha provveduto a far modificare il comma 121 dell’art. 1 della legge. n. 107/2015, relativo appunto all’istituzione della carta docenti.

La modifica prevede appunto la riduzione del bonus e l’erogazione con cadenza quadriennale per l’acquisto di hardware e software.

Le modifiche effettuate da Valditara

Il ministro Valditara ha voluto, comunque, aggiungere un suo chiarimento.

Nel decreto n. 59 del 31 marzo 2026, il Ministero ha precisato che le nuove disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro “che beneficiano della carta a seguito dell’esecuzione della sentenza emessa a loro favore” (art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale).

Una disposizione retroattiva

Di fatto, si tratta di una regola retroattiva, in quanto con ogni evidenza il ricorso con cui si è ottenuta una sentenza a proprio favore riguardava i bonus che non erano stati riconosciuti negli anni precedenti, quando era possibile acquistare tablet e computer.

Inoltre, la disposizione non riguarda le sentenze pubblicate dopo la modifica normativa, ma tiene conto solo del momento dell’esecuzione della pronuncia.

Il Ministero, ricordiamo, è rimasto inerte per alcuni anni, prima di decidersi ad eseguire le sentenze sulla Carta docenti, tanto da costringere migliaia di ricorrenti a rivolgersi al Tar per il giudizio di ottemperanza.

Chi paga i ritardi del Ministero?

L’aspetto più inquietante, infine, è che se il Ministero ha provveduto all’esecuzione della sentenza entro il 31 agosto, è possibile acquistare tablet e computer, mentre se l’esecuzione (per imperscrutabili ragioni) è avvenuta a settembre, il docente non li potrà più acquistare.

“Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l’ha”…. (Vasco Rossi).