Studenti e ambiente, al “Lombardo Radice” di Catania iniziative per la giornata dell’Ecosostenibilità

Una forte partecipazione e un grande spirito di collaborazione hanno caratterizzato la Giornata dell’Ecosostenibilità organizzata dal Liceo Statale “Giuseppe Lombardo Radice” di Catania lo scorso 14 novembre 2025. Studenti, docenti e personale dell’istituto si sono impegnati in un’intensa attività di pulizia e cura dei giardini scolastici, trasformando una mattinata di lavoro in una preziosa occasione educativa. Fin dalle prime ore, gli studenti si sono distribuiti nelle diverse aree verdi, muniti di guanti, sacchi differenziati e attrezzi messi a disposizione dalla scuola, con l’obiettivo di restituire ordine, decoro e piena fruibilità agli spazi verdi dell’istituto.

II contributo del dirigente scolastico

A rendere ancora più significativo l’evento e stata la presenza attiva del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, che ha voluto partecipare personalmente all’iniziativa. II preside si e mostrato entusiasta dell’impegno degli studenti, sottolineando il valore educativo ed etico del lavoro svolto. “Vedere i ragazzi collaborare con così tanto entusiasmo è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica”, ha commentato il preside, evidenziando come l’attività sia perfettamente in linea con il percorso di crescita formativa del Liceo e congratulandosi sentitamente con gli studenti e i docenti che li hanno coordinati.

Un progetto in linea con gli obiettivi Erasmus+

La giornata è stata un’occasione per ribadire la coerenza con gli obiettivi Erasmus, programma al quale il Liceo “Lombardo Radice” partecipa con continuità. Valori quali la cittadinanza attiva, il rispetto dell’ambiente, la responsabilità condivisa e l’impegno nella tutela del territorio sono infatti elementi centrali dei progetti Erasmus che mirano a formare studenti consapevoli, solidali e capaci di agire in ottica europea. Questa iniziativa locale diventa così parte di un percorso più ampio, che collega la realtà del liceo alle competenze chiave europee, rafforzando lo spirito di comunità e la cultura della sostenibilità.

Un lavoro che unisce (e fa crescere)

Organizzati in gruppi, gli studenti hanno pulito aiuole, raccolto rifiuti, sistemato vialetti e ripristinato zone verdi trascurate. La collaborazione tra compagni di classi diverse ha reso l’esperienza ancora più significativa, contribuendo a creare un clima di partecipazione e responsabilità condivisa. Al termine delle attività, i giardini del Liceo apparivano più curati e accoglienti. Ma il risultato più importante è stato il messaggio trasmesso: prendersi cura della propria scuola è un primo passo per imparare a prendersi cura dell’ambiente e della comunità in cui si vive.

Una giornata da ricordare

La Giornata dell’Ecosostenibilità si è conclusa con soddisfazione generale e con la consapevolezza che ogni gesto, se condiviso, può generare un cambiamento. Grazie all’impegno degli studenti, al supporto dei docenti e alla presenza del dirigente, l’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di educazione civica attiva e attenzione al futuro del nostro pianeta. “Un ringraziamento particolare”, concludono dall’istituto, “va rivolto alla vicaria, Mattea Bisignani, allo RSPP della scuola, Marina Barassi, al presidente del Consiglio d’istituto Filippo Parisi, al dipartimento di scienze, al gruppo Erasmus+ e ai rappresentanti degli studenti Emma Stramondo, Jacopo Rubino e Ruggero Vinci“.