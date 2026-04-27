BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
I lettori ci scrivono
27.04.2026

Studiare la letteratura con o senza un ordine storico, un problema tuttora aparto

I lettori ci scrivono

Da una prima lettura della proposta o bozza di indicazioni nazionali per il liceo classico, che non voglia indulgere al gioco di “Chi c’e, chi non c’è “, pare trasparire un’ostilità esplicita per uno studio della letteratura mediato dalla critica letteraria, cioè dalla riflessione e autoriflessione sul fatto artistico di accademici, filologi, autori. Calvino sconsigliava la lettura di libri che parlano di libri: preso alla lettera il suggerimento è un invito alla lettura solitaria di testi privi di note, come voleva Croce, e poco importa se il lettore si lascia sfuggire il senso di una parola o espressione, se l’incomprensione è ampiamente compensata dal piacere di una lettura impressionistica, ove il critico e il lettore (imberbe) coincidono.

Così, queste indicazioni, nelle quali figure importanti della storia letteraria e suscitatori di movimenti e correnti come Vittorini e Sanguineti non sono menzionati, sanciscono il primato del lettore inconsapevole, non più obbligato a ricavare dal contesto storico, sociale e culturale, il significato di un’opera letteraria. Ovvio che una lettura così intesa non sia poi la più adatta a comprendere autori come Roversi o Zanzotto, e a dire il vero nemmeno  Leopardi se fatta ignorando, che so, quanto di illuminante sul poeta recanatese scrissero Walter Binni o Cesare Luporini. L’indizio di questa idiosincrasia per la critica è costituito dall’elenco riportato a modo di esempio di testi saggistici che l’insegnante può proporre per la lettura, tra i quali non figurano testi di critici militanti o accademici, o filologi quali Pasquali, Contini, Mengaldo ecc.. L’accostamento poi già nel primo biennio ad autori contemporanei conferma l’impressione che ad ispirare le indicazioni sia stata una concezione astorica delle opere letterarie, per il cui studio un ordine cronologico pare superfluo.

Resta da chiedersi se una letteratura italiana così intesa, eradicata dalla storia e dalla cultura che l’hanno resa possibile, possa ancora costituire un riferimento ideale per quei giovani coscienti ed impegnati a costruire il futuro del nostro paese.

Luca Fiocchi Nicolai


Letteratura italiananuove indicazioni nazionali secondo ciclo

Se togliete l’educazione sessuale dalla scuola, dovete togliere autori come Manzoni o Ariosto

Antologia degli stereotipi: letture e laboratori per ritrovare a scuola il presente

L’eredità di Italo Calvino a 40 anni dalla morte

Letteratura a scuola, un docente: “Non può ridursi a un cimitero di date. Lo stesso programma per tutti serve a rassicurare”

La vita inimitabile di Gabriele D’Annunzio, su RaiPlay e su Rai 3

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Dalla classe “iperconnessa” alla classe “pensante”: la nuova sfida della professione docente

Luigi Russo

Studiare la letteratura con o senza un ordine storico, un problema tuttora aparto

I lettori ci scrivono

Il Governo Meloni taglia servizi pubblici, scuola, sanità e impoverisce le classi medie: l’accusa della Cgil in Parlamento

Alessandro Giuliani

Competenze digitali, Italia a due velocità: gli under 25 hanno già raggiunto gli obiettivi europei, ancora differenze tra Nord e Sud. Dati ISTAT

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata