Supplenze 2022, come funzionano gli spezzoni orari inferiori a 6 ore? Possono essere assegnati anche a docenti in servizio nella scuola

Come abbiamo anticipato e come abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra diretta di ieri, nell’incontro tenutosi ieri, 28 luglio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati la bozza della circolare ministeriale che contiene indicazioni sulle supplenze del relativo anno scolastico, la cosiddetta “Circolare sulle supplenze”.

Proprio ieri è stato reso noto dai sindacati, in attesa della diffusione ufficiale della circolare, come riporta Flc-Cgil, che sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno le domande potranno essere presentate tra il 2 agosto (h. 9:00) ed il 16 agosto (h. 14:00) su Istanze on-line.

La questione spezzoni orari

Tra i vari punti della bozza diffusasi ieri c’è un punto in particolare su cui sarebbe utile concentrarsi: la questione spezzoni orari. In particolare, si legge che nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire, in mancanza di supplenti e con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento.

Chi ha priorità di coprire queste ore? Il personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali.

Infine, in subordine, i dirigenti scolastici hanno la facoltà di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

