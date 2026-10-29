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29.10.2026

Supplenze 2026/27 Ata 24 mesi, le figure più chiamate: collaboratori scolastici in testa, poi amministrativi e tecnici

Sara Adorno
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Indice
I profili più chiamati
Terza fascia, una platea molto ampia
Interpelli e nomine

Sono 18.749 le supplenze assegnate nel 2026/27 dalle graduatorie provinciali di prima fascia ATA, quelle dei 24 mesi, secondo i dati dell’Osservatorio ScuolaGo aggiornati al 28 ottobre 2026. Gli iscritti in queste graduatorie sono 63.527, mentre in seconda fascia figurano altri 68.225 candidati.

I profili più chiamati

La parte maggiore riguarda i collaboratori scolastici, con 13.978 incarichi. Seguono gli assistenti amministrativi (3.229) e gli assistenti tecnici (1.362); numeri più contenuti per operatori dei servizi agrari (95), cuochi (61), guardarobieri (19) e infermieri (5). Insieme questi tre profili coprono oltre il 99% delle chiamate dalla 24 mesi. In rapporto agli iscritti, nelle province con nomine lette sono stati chiamati 46,7 collaboratori ogni 100, 58,2 amministrativi, 60,2 tecnici e 85,7 cuochi. Gli infermieri, con 5 supplenze dalla 24 mesi, sono il profilo meno chiamato. Il quadro cambia molto da un territorio all’altro: per i collaboratori si va dai 68,6 ogni 100 iscritti di Potenza ai 7 di Genova.

Terza fascia, una platea molto ampia

Nelle graduatorie d’istituto di terza fascia 2024/27, lette in 6.036 scuole su 7.787 (il 77,5%), risultano 1.304.232 candidati collaboratori scolastici e 1.074.364 assistenti amministrativi, seguiti da 277.351 assistenti tecnici e 244.444 operatori scolastici; i cuochi sono 20.176, gli infermieri 1.699. Si tratta di persone distinte per nome e non del numero delle domande ufficiali.

Interpelli e nomine

Dal 27 luglio sono stati pubblicati 454 interpelli per ATA e DSGA: 298 riguardano i direttori dei servizi generali e amministrativi, 118 gli assistenti tecnici e 23 gli operatori dei servizi agrari. Negli ultimi 30 giorni gli avvisi sono 119, di cui 9 ancora aperti. Un campione di 4.315 atti di nomina da terza fascia, pubblicati tra fine agosto e metà settembre in 94 province, indica una durata mediana di 293 giorni, con il 13,6% degli incarichi fino a 30 giorni, e un punteggio mediano dei nominati di 13,35. Il campione non rappresenta tutte le scuole e non va letto come dato nazionale.

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