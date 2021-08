Supplenze a.s. 2021/22, come indicare le preferenze: FAQ

Con riferimento all’inoltro delle istanze per i contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, il MI ha pubblicato una serie di faq.

Tra queste, alcune riguardano l’espressione delle preferenze.

Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 73/2021, art.59 comma 4) e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?

All’interno dell’Istanza esistono due sezioni:

Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 73/2021, art.59 comma 4): da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal (D.L. 73/2021, art.59 comma 4).

Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche: può essere compilata da tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Quante preferenze è possibile esprimere?

Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria.



Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?

E’ possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune e/o Distretto).

E’ possibile avere dei suggerimenti per la migliore formulazione delle preferenze?

Per maggiori informazioni sulla compilazione di questa schermata si rimanda al documento Supplenze 2021-22: Focus sulla scelta delle preferenze, disponibile, insieme alla guida per l’uso della compilazione dell’Istanza, nello spazio web dedicato alle Supplenze, nella sezione specifica “informazioni utili” .