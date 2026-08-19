Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
19.08.2026

Supplenze, anche quest’anno sono più di 150mila. Pacifico (Anief) chiede il doppio canale: “Approvare decreto entro l’autunno”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La richiesta
Il testo del ddl

Il 29 luglio, in settima Commissione al Senato, è ripresp l’esame della proposta relativa al doppio canale di reclutamento, promossa dalla senatrice Ella Bucalo. Si tratta del disegno di legge 545 su “Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti” presentato nel febbraio 2023.

La richiesta

Nonostante molti pensino che quanto scritto nel ddl non possa mai vedere la luce nel concreto, almeno in questa legislatura, c’è chi ci crede. Tra questi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Ecco cosa ha scritto in un comunicato di oggi, 19 agosto: “È arrivato il tempo di procedere con le immissioni in ruolo degli insegnanti precari direttamente da GPS, anche dei docenti su posto comune oltre che su sostegno: lo chiediamo dall’inizio di questa legislatura e ora ribadiamo la richiesta perché si approvi un decreto legge entro il prossimo autunno, così da predisporre le prossime assunzioni a tempo indeterminato direttamente da Gps dopo le Graduatorie ad esaurimento”.

Queste le sue parole, dopo avere preso atto che anche quest’anno il numero di supplenze annuali si collocherà tra le 150 e le 200 mila.

Il testo del ddl

Il disegno di legge muove dalla necessità di affrontare il fenomeno del precariato scolastico. L’obiettivo della proposta è fornire una risposta definitiva al problema del reclutamento.

Il fulcro della riforma, previsto dall’articolo 1, è la modifica delle modalità di assunzione per i posti comuni e di sostegno: si prevede che i posti vacanti rimasti dopo le normali immissioni in ruolo siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima e seconda fascia delle GPS. Durante questo anno di contratto, i candidati svolgeranno un percorso di formazione e prova; in caso di valutazione positiva, verranno assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno di inizio del servizio.

Per i docenti assunti dalla seconda fascia delle GPS, la stabilizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione. Questi percorsi, organizzati dagli atenei in collaborazione con le scuole e l’amministrazione regionale, mirano a completare la formazione disciplinare e didattica, sviluppando anche competenze relazionali e comunicative. Il mancato superamento dell’esame finale permette la ripetizione del percorso, ma la partecipazione è obbligatoria, pena la decadenza dalla procedura di stabilizzazione.

L’articolo 3 interviene sulla carenza di docenti specializzati sul sostegno. Si prevede l’accesso al corso di specializzazione (TFA Sostegno), anche in sovrannumero, per tutti i soggetti risultati idonei nelle precedenti selezioni o che abbiano maturato almeno ventiquattro mesi di servizio su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione.

La riforma introduce novità anche per la mobilità dei docenti di ruolo, prevedendo attività formative specifiche per facilitare il passaggio tra diverse classi di concorso o tra posto comune e sostegno. Per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica, l’articolo 4 dispone che le assunzioni avvengano su tutti i posti vacanti e disponibili attingendo dagli idonei dell’ultima procedura concorsuale.

Infine, il disegno di legge introduce misure per gestire la fase di transizione e risolvere contenziosi pregressi. Le graduatorie dei concorsi ordinari vengono integrate con chi ha raggiunto il punteggio minimo alle prove orali e la loro validità è prorogata fino alla pubblicazione dei nuovi concorsi. Viene inoltre garantita la conferma in ruolo per il personale assunto “con riserva” che ha superato positivamente l’anno di prova, annullando eventuali provvedimenti di licenziamento già notificati per garantire la continuità didattica.

Doppio canale di reclutamentoMarcello Pacifico

Cose da pazzi, anzi, peggio del 2015. Adesso basta con i concorsi fasulli

Doppio canale per il reclutamento: una strada tortuosa che potrebbe dare risultati

Reclutamento docenti: la vera continuità didattica e il paradosso del doppio canale

Doppio canale di reclutamento, riprende l’esame del ddl al Senato: si può risolvere finalmente il problema del precariato?

Reclutamento con doppio canale: riprende l’esame del ddl Bucalo

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Mini call veloce 2026: terminata la fase della presentazione della domanda, cosa prevede la procedura?

Salvatore Pappalardo

Carta docente sempre attiva, il nuovo servizio della Tecnica della Scuola: cassaforte virtuale fino a luglio 2027 e sconto del 10% sui corsi

Redazione

“Non voglio lasciare il mio studente disabile ma non posso perdere la cattedra conquistata a fatica”, parla la docente

Redazione

Supplenze, anche quest’anno sono più di 150mila. Pacifico (Anief) chiede il doppio canale: “Approvare decreto entro l’autunno”

Redazione
vai alla ricerca avanzata