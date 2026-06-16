Supplenze, immissioni in ruolo e mobilità annuale, tutte le date da ricordare da giugno a settembre

Si preannuncia un’estate intensa per il mondo della scuola, scandita da un fitto calendario di operazioni amministrative che coinvolgono docenti e personale scolastico. Dal mese di giugno fino all’inizio di settembre, il cronoprogramma ministeriale delinea una sequenza serrata di attività tra scioglimento delle riserve, immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e conferimento delle supplenze.
Si parte già dal 15 giugno al 2 luglio, periodo dedicato allo scioglimento delle riserve nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), passaggio fondamentale per definire le posizioni degli aspiranti docenti.
Nello stesso periodo si scioglie anche la riserva per l’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati e si svolgono le operazioni annuali GaE.
Nel corso di luglio prende il via una delle fasi più rilevanti: l’informatizzazione delle procedure per le immissioni in ruolo, con tempistiche in parte ancora da definire.
Parallelamente si svolgono le operazioni di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, anch’esse previste nel mese ma al momento ancora senza un calendario preciso.
Sempre a luglio, tra il 16 e il 29 luglio, è la fase della Informatizzazione nomine supplenze:
Il mese di agosto rappresenta uno snodo cruciale. Prosegue l’informatizzazione delle nomine in ruolo, con priorità agli elenchi regionali e successivamente alle GPS di sostegno.
Tra il 14 e il 18 agosto continua inoltre la gestione informatizzata delle supplenze, con la mini call veloce per posti di sostegno.
Nella seconda metà di agosto sono attesi poi gli esiti delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni.
Entro il 31 agosto verranno pubblicati anche gli esiti relativi alla conferma dei docenti di sostegno.
Infine, con l’avvio del nuovo anno scolastico, dal 1° settembre verranno resi noti gli esiti delle supplenze, completando così un lungo percorso amministrativo che accompagna la scuola verso la ripartenza.