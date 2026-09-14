Supplenze personale Ata, se non si può essere presenti alle convocazioni c’è il diritto di delega. Ecco il modello di delega – SCARICA PDF

Proprio questi sono i giorni che le scuole convocano, utilizzando le graduatorie ata, per assegnare i posti rimasti vacanti come Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori scolasitci. Ecco come funzionano le convocazioni e cosa fare se non si può essere presenti. Bisogna sapere che tali tipi di convocazioni possono essere informatizzate ma, in alcuni casi, possono essere svolte in presenza.

Convocazioni per supplenze Ata

Le convocazioni per le supplenze del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) avvengono principalmente in modalità telematica o online, ma possono ancora svolgersi in presenza in casi specifici o a discrezione dei singoli istituti. Ci sono delle province che organizzano delle convocazioni in presenza per attribuire, dalle graduatorie permanenti provinciali, le supplenze di carattere annuale o fino al termine delle attività didattiche. Laddove vengono esaurite le gratuatorie Ata 24 mesi, si passa all’utilizzo delle graduatorie di terza fascia Ata. È necessario quindi specificare che la scelta della modalità di convocazione varia in base alla fase dell’anno scolastico e alla fascia di pertinenza delle graduatorie. All’inizio dell’anno scoalstico, come in questa fase, si opera spesso con convocazioni in presenza, utilizzando le graduatorie provinciali di prima e seconda fascia, ma ci sono province che operano a distanza con piattaforme informatizzate.

Modulo delega per supplenza personale Ata

La nostra redazione ha pensato di pubblicare un “Modulo-delega” per le supplenze del personale Ata. Tale modulo potrebbe essere utilizzato dagli Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnici, Operatori scolastici, Collaboratori scolastici, ma anche per coloro che sono inseriti nelle graduatorie per aspirare ad un posto di Cuoco, Infermiere o Guardarobiere.