Supporto online gratuito Trinity per docenti di lingua inglese di ogni ordine di scuola

Supporto online gratuito Trinity per docenti di lingua inglese di ogni ordine...

Il supporto ai docenti è da sempre una caratteristica che contraddistingue l’offerta di Trinity College London, charity educativa ed ente certificatore britannico di lingua inglese, musica e arti performative attivo in oltre 60 Paesi nel mondo.

Attraverso i suoi esami di certificazione e le sue attività, Trinity mira ad avere un impatto positivo e duraturo nella società dei Paesi in cui opera.

Coerentemente con la mission dell’ente, per tutto l’autunno 2020, il team di supporto di Trinity in Italia ha programmato un ricco calendario di appuntamenti gratuiti online con proposte formative differenziate a seconda dell’ordine e grado di scuola per docenti di lingua inglese delle scuole pubbliche.

Gli eventi forniranno sia delle informazioni sulla struttura degli award e degli esami di certificazione Trinity College London di lingua inglese sia delle idee e degli strumenti finalizzati a coinvolgere attivamente gli studenti impegnati nella preparazione degli esami Trinity.



Le iniziative formative sono a numero chiuso e l’iscrizione online è obbligatoria.

Per approfondire: https://www.trinitycollege.it/notizie/programma-di-supporto-differenziato-per-docenti-di-lingua-inglese/

