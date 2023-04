Terremoto Umbria: scuole chiuse per due giorni a Umbertide, in provincia di Perugia: al momento non sono stati registrati crolli

Terremoto Umbria: scuole chiuse per due giorni a Umbertide, in provincia di...

La terra è tornata a tremare a Umbertide, in provincia di Perugia. Un’altra scossa è stata registrata nella mattina di oggi, lunedì 17 aprile, intorno alle 8:56, come riportano Ingv e Il Corriere della Sera.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato una magnitudo di 3.3 e ha posto l’epicentro nei pressi della cittadina umbra a una profondità di 9 chilometri.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione e il Comune ha disposto l’evacuazione e la chiusura degli istituti scolastici per oggi e domani, martedì 18 aprile. Il terremoto è stato avvertito in altre zone della provincia di Perugia. Al momento non sono stati registrati crolli o danni ad edifici, a persone o cose.

In alcuni casi, come riporta Ansa, i bambini più piccoli sono stati mandati a casa. I genitori dei più piccoli sono subito accorsi presso i vari istituti.

Le scosse recenti

Già all’inizio dello scorso marzo, precisamente il 9, la cittadina di Umbertide è stata investita da uno sciame sismico, con la scossa più forte arrivata ad una magnitudo di 4.6. In quel caso non ci sono stati feriti e lievi sono stati anche i danni agli edifici.

Lo scorso marzo un altro terremoto ha provocato la chiusura delle scuole, stavolta in Molise, nella zona di Campobasso e in alcuni comuni abruzzesi. La scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:53 di martedì 28 marzo dall’Ingv con epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano (Campobasso), ad una profondità di 23 chilometri.