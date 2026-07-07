Test di accesso a Scienze della Formazione Primaria, cosa studiare in vista dell’11 settembre 2026?

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto il calendario ufficiale delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per l’anno accademico 2026/2027. L’annuncio, diffuso il 4 luglio, mira a fornire agli studenti un quadro chiaro delle scadenze e agli atenei il tempo necessario per organizzare le selezioni.

Si parte giovedì 11 settembre 2026 con il test per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. A seguire, mercoledì 16 settembre si terranno le prove per i corsi delle professioni sanitarie in lingua italiana, mentre il giorno successivo, giovedì 17 settembre, sarà la volta delle prove in lingua inglese.

Per quanto riguarda i corsi di Architettura, le date non sono fissate a livello nazionale: ogni ateneo potrà stabilire autonomamente il giorno della prova, che dovrà comunque svolgersi entro il 30 settembre 2026.

Sempre entro la fine del mese, mercoledì 30 settembre, si terranno le prove di ammissione per i corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria erogati in lingua inglese.

Le selezioni proseguiranno a ottobre con i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie: lunedì 5 ottobre per la prova in lingua italiana e mercoledì 7 ottobre per quella in lingua inglese.

Il Ministero ha inoltre precisato che modalità e contenuti delle prove per alcuni corsi, tra cui Medicina in lingua inglese e le professioni sanitarie, saranno definiti con successivi decreti. Sono invece già stati pubblicati i provvedimenti relativi ai test di Architettura e Scienze della formazione primaria.

Prova d’accesso

La prova d’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria mira a verificare l’adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea.

La prova, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di 80 quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A:

a) Competenza linguistica e ragionamento logico;

b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c) Cultura matematico-scientifica.

I quesiti sono così ripartiti: 40 di competenza linguistica e ragionamento logico, 20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, 20 di cultura matematico-scientifica.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta

0 punti per ogni risposta omessa o errata.

La votazione è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”. In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 55/80.

I programmi

I programmi sono riportati nell’allegato A al Decreto Ministeriale n. 931 del 3/07/2026.

Nel dettaglio, questi sono i programmi:

COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di diverse forme di ragionamento logico.

CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA

La prova è mirata all’accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storicoculturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;

b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell’età moderna e contemporanea;

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA

La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione);

b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).