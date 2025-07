Tfa sostegno 2025, prepariamoci insieme alle prove preselettive: comprensione del testo e conoscenze linguistiche – DIRETTA ore 12,00

Tfa Sostegno X ciclo, è uscito il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Dal 15 al 18 luglio 2025 gli aspiranti docenti che intendono conseguire la specializzazione sul sostegno in tutti i gradi d’istruzione, sono chiamati ad affrontare la prova selettiva secondo quando indicato dal D.M. 436 del 26 giugno 2025.

Calendario delle prove

15 luglio scuola dell’infanzia;

16 luglio scuola primaria;

17 luglio scuola secondaria di primo grado;

18 luglio scuola secondaria di secondo grado.

