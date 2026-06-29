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Prima Ora | notizie del 29 giugno

Docenti
29.06.2026

Tfa sostegno 2026 al via, prove, date e requisiti – DIRETTA ora 16:30

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Entra nel vivo l’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato alla formazione dei docenti specializzati nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione degli alunni con disabilità. Il decreto che autorizza le Università accreditate a emanare i propri bandi è stato firmato e pubblicato: si tratta del decreto 926 del 26 giugno 2026, del Mur.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma quali sono i numeri del nuovo ciclo? Quanti posti? Qual è il calendario delle prove? E chi potrà accedere? Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, lunedì 29 giugno alle ore 16:30 con Marco Vulcano del centro nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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