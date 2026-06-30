TFA sostegno XI ciclo, online i primi bandi delle Università: info su scadenze e costi

Con la firma del decreto n. 926 del 26 giugno 2026 da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.

I numeri del nuovo ciclo

Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.

I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:

scuola dell’infanzia: 4.553

scuola primaria: 11.698

scuola secondaria di I grado: 4.842

scuola secondaria di II grado: 9.148

Il calendario delle prove d’accesso

Gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono state fissate per la metà di luglio 2026, secondo il seguente calendario:

14 luglio 2026 : prove per la scuola dell’infanzia;

: prove per la scuola dell’infanzia; 15 luglio 2026 : prove per la scuola primaria;

: prove per la scuola primaria; 16 luglio 2026 : prove per la scuola secondaria di I grado;

: prove per la scuola secondaria di I grado; 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.

I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

Le Università e i posti

In base all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, l’offerta formativa è distribuita tra le diverse università italiane.

L’analisi dei dati evidenzia una distribuzione geografica fortemente sbilanciata, con alcune regioni che concentrano migliaia di posti e altre che offrono opportunità sensibilmente più limitate.

I bandi delle Università

ABRUZZO

Università degli studi L’Aquila – PAGINA

Università degli Studi Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”

Università degli Studi di Teramo – PAGINA

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria – Cosenza – PAGINA – BANDO – iscrizioni dal 30/06/26 entro le ore 12.00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione 135,75 €

Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Università degli studi di Reggio Calabria “Mediterranea” – PAGINA

Università degli studi di Catanzaro “Magna Grecia”

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – PAGINA – BANDO – Iscrizioni a partire dal 30 giugno 2026 e non oltre le 12:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 4.100

Università degli studi di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Università degli studi di Bologna – PAGINA –

Università degli studi di Ferrara

Università degli studi di Modena – Reggio Emilia – BANDO – iscrizioni dalle ore 9.30 del 2/07/2026 alle ore 13.30 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Università degli studi di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli studi di Udine – PAGINA

Università degli Studi di Trieste – PAGINA – monitorare la pagina dopo il 2 luglio

LAZIO

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – PAGINA – Domanda di ammissione per gli ordinari: dal 30/06/2026 alle ore 23:59 dell’8/07/2026 – Domanda di immatricolazione per i sovrannumerari dal 30/06/2026 alle ore 23:59 del 31/07/2026

Università studi internazionali di Roma-UNINT

Università “Campus Biomedico” di Roma – PAGINA – Il costo complessivo del corso di specializzazione sul sostegno è di € 3.200

Libera Università Maria SS. Assunta LUMSA – PAGINA – Sedi di Taranto e Roma

Università degli studi di Roma Tre – PAGINA

Università Europea di Roma – PAGINA

Università degli studi di Roma “Foro Italico” Roma 4 – PAGINA

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Roma Tor Vergata – PAGINA

Università degli studi della Tuscia (Viterbo e Rieti) – PAGINA – BANDO – Le iscrizioni saranno attive dalle ore 12:00 del 30 giugno 2026 e fino: alle ore 15:00 del 10 luglio 2026 per la scuola dell’Infanzia; alle ore 12:00 del 13 luglio 2026 per la scuola primaria; alle ore 12:00 del 14 luglio 2026 per la scuola secondaria di II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

LIGURIA

Università degli studi di Genova

LOMBARDIA

Università degli studi di Milano Bicocca – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 12 del 2/07/2026 alle ore 12 del 9/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Università Cattolica del Sacro Cuore – PAGINA

Università degli Studi di Varese “Insubria” – PAGINA

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

Università degli studi di Bergamo – PAGINA

MARCHE

Università degli studi di Macerata – PAGINA

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”

MOLISE

Università degli Studi del Molise – PAGINA

PIEMONTE

Università degli studi di Torino – PAGINA

PUGLIA

Università degli studi di Bari – PAGINA

Università degli studi di Foggia – PAGINA

LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” – PAGINA – BANDO – La procedura telematica sarà resa disponibile a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2026 e dovrà avvenire, in relazione all’ordine e grado di scuola per cui si intende concorrere, entro i seguenti termini: per Scuola dell’Infanzia: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Primaria: entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Primo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026, per Scuola Secondaria di Secondo Grado: entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 2.900

Università degli studi del Salento – PAGINA

SARDEGNA

Università degli studi di Cagliari

Università degli studi di Sassari – PAGINA – BANDO – Iscrizioni entro le ore 12:00 del 10/07/2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.156

SICILIA

Università degli studi di Catania – PAGINA – BANDO – Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 09.07.2026 – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700

Università Enna Kore – PAGINA – BANDO – Domanda di partecipazione alle prove di ammissione entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 13 Luglio 2026 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, del 14 luglio alla ore 23:59 per la scuola secondaria II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.700

Università degli studi di Messina – PAGINA

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Palermo – PAGINA

TOSCANA

Università degli studi di Firenze – PAGINA

Università degli studi di Siena – PAGINA

Università degli studi di Pisa – PAGINA

TRENTINO ALTO ADIGE

Università degli studi di Trento – PAGINA – BANDO – Iscrizioni dalle ore 09.00 di mercoledì 1° luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 8 luglio 2026 – quota di partecipazione € 100 – tassa di iscrizione € 3.000

Libera Università di Bolzano – PAGINA

UMBRIA

Università degli studi di Perugia – BANDO – Iscrizioni entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 9 luglio 2026 – quota di partecipazione € 60 – tassa di iscrizione € 3.000

Link Campus University – PAGINA – BANDO sede di Roma – BANDO sede Città di Castello (PG) – BANDO sede di Novedrate (CO) – Iscrizioni entro le ore 12 dell’1/07/2026 scuola dell’infanzia e scuola primaria. entro le ore 12 del 3/07/2026 scuola secondaria di I e II grado – quota di partecipazione € 150 – tassa di iscrizione € 3.200

VENETO

Università degli studi di Verona – PAGINA

Saint Camillus International University – PAGINA – BANDI – Sedi di Roma, Cefalù e Venezia-Mestre – Iscrizioni entro le ore 14 del 30/06/2026

Università degli studi di Padova