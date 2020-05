Toninelli: “Grazie alla ministra Azzolina difeso il merito e i precari”

Continuano ad arrivare le reazioni politiche dopo l’accordo raggiunto ieri notte tra le forze di governo in merito al concorso straordinario. +Su Twitter c’è da segnalare il commento del senatore del Movimento Cinque Stelle ed ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Per l’esponente pentastellato il lavoro della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è degno di nota: “Grazie a Lucia Azzolina per aver difeso il merito e messo al centro la stabilità della scuola e dei precari, come da sempre chiesto dal Movimento 5 Stelle. È un passo avanti importante sulla qualità dell’istruzione che il Paese aspettava da anni. Avanti cosi'”.

Programma da studiare allegato C concorso straordinario (Clicca qui)

Titoli valutabili allegato D concorso straordinario (clicca qui)

Prospetto aggregazioni territoriali concorso straordinario (Clicca qui)

TABELLA DEI POSTI DISPONIBILI (CLICCA QUI)

Il parere del CSPI (Clicca qui)

