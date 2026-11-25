Una cabina elettrica manomessa, metri di cavi di rame rubati, una scuola lasciata per ore senza elettricità. Accade all’Istituto Einstein Bachelet di Roma, oggetto dell’ennesimo atto vandalico contro le scuole della Capitale. Stavolta, però, i docenti hanno detto basta, scendendo in campo personalmente per evitare che i malviventi possano danneggiare nuovamente la scuola e compromettere le lezioni.

“Alcuni sconosciuti hanno forzato l’impianto per sottrarre una modesta quantità di cavi, stimata in circa sei metri di rame“, riporta Roma Today. “Questo atto vandalico ha interrotto l’erogazione dell’energia esclusivamente per l’edificio scolastico, lasciando inalterate le forniture delle utenze vicine. La dirigenza ha immediatamente presentato una denuncia formale alle autorità competenti per risalire ai colpevoli”.

“Per prevenire ulteriori danni o intrusioni, è stato organizzato un presidio di sorveglianza notturna nell’area interessata”, si legge ancora. “Sul posto si è recata Arianna Ugolini, assessora alle politiche educative, scolastiche dello sport e del turismo del Municipio XIII: ‘Siamo abbastanza preoccupati. È stata rubata una lieve quantità di rame nella cabina elettrica esterna. Ho già provveduto a fare denuncia'”.

“Auspichiamo un intervento anche delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto possibile e questa notte si presidia”, ha aggiunto l’assessora, citata da Roma Today. Nelle stesse ore, a essere vittima di raid vandalici è stato anche il liceo Righi. Il tema della sicurezza, insomma, si conferma al centro dell’agenda. In particolare, in alcune aree a rischio come la Capitale.