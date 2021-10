Trinity College London: incontri informativi online per genitori

Perchè i miei figli dovrebbero conseguire una certificazione internazionale?

Il team di supporto di Trinity College London, charity educativa ed ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative, organizza una serie di incontri online aperti alle famiglie e agli educatori per spiegare in quale modo prepararsi per un esame di certificazione può stimolare l’apprendimento.

Sono previste due tipologie di incontro:

Informa Genitori – Gli esami di lingua inglese Trinity

La struttura dell’esame può avere un forte impatto sul percorso di apprendimento della lingua inglese. Gli esami Trinity GESE (orali) e ISE (scritti e orali) sono pensati per favorire lo sviluppo di abilità comunicative essenziali nella vita reale. Se ne parlerà in questi due eventi gratuiti online dedicati ai genitori.

Iscriviti online:

3 novembre – 18:00

1 dicembre – 18:00

Informa Genitori – Gli esami di musica Trinity

Le certificazioni di musica di Trinity College London rappresentano un valore aggiunto alla formazione musicale dei nostri figli.

Il team accademico di musica di Trinity College London presenterà in questo incontro online le caratteristiche e il valore delle certificazioni di musica Trinity, raccontando i progetti in atto in Italia.

Iscriviti online:

8 novembre – 18:00

PUBBLIREDAZIONALE