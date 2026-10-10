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10.10.2026

Tromba d’aria a Marsala, Valditara telefona alla sindaca: “Soluzioni per le scuole danneggiate”. Oggi il sopralluogo di Schifani

Redazione
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Dopo la tromba d’aria che nelle scorse ore ha colpito Marsala, in Sicilia, provocando danni e feriti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha telefonato alla sindaca della città, Andreana Patti, per esprimere solidarietà e chiedere notizie sullo stato delle scuole cittadine. “Vi sono molto vicino e potete contare su di me”, ha detto il ministro alla prima cittadina, come riferito da lui stesso sui social.

“Durante il colloquio il ministro ha chiesto se ‘ci sono gia’ soluzioni’ per gli studenti le cui scuole sono state danneggiate”, si legge ancora nel posta di Valditara. “La prima cittadina ha risposto che ‘sono state gia’ trovate delle possibili soluzioni, anche se l’obiettivo e’ fare tornare i ragazzi nelle loro classi’ e sottolineando la necessita’ di un forte supporto psicologico per gli studenti”.

Frattanto oggi a Marsala si svolgerà il sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, partendo proprio dai luoghi dell’istruzione. “Il sopralluogo comincerà alle undici dall’istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala“, informano da palazzo d’Orléans, “devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario“.

“Schifani e Turano visiteranno poi le aree con edifici abitativi e attività produttive che hanno subito perdite maggiori”, dicono ancora dalla Regione. “Sarà l’occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica”. Nelle scorse ore, anche il ministro della Protezione Civile ed ex governatore, Nello Musumeci, aveva espresso vicinanza alla comunità.

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