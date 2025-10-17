Troppa burocrazia a scuola, docenti oberati: Valditara ha annunciato un piano, sarà snellita presto?

Troppa burocrazia a scuola, docenti oberati: Valditara ha annunciato un piano, sarà...

La burocrazia è troppo soffocante e grava sui docenti? Lo scorso 4 ottobre il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla Leopolda di Matteo Renzi ha annunciato: “Tra due settimane annunceremo un piano“. Manca quindi pochissimo: resta quindi da capire in cosa si articolerà.

Gli altri annunci alla Leopolda

“Dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti e dobbiamo darlo dal punto di vista retributivo. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al Governo è stata chiudere il contratto scaduto, destinando 300 milioni che prima erano destinati a micro-progetti alla contrattazione”, queste le parole del ministro, sempre al convegno fiorentino.

“Dobbiamo aumentare le risorse per la scuola, nella prossima legge di bilancio ho fatto una proposta al ministro Giorgetti: dobbiamo incrementare gli stipendi, ma anche intervenire su tutta una serie di figure che ridiano autorevolezza ai docenti”.

Burocrazia a scuola, l’IA può aiutare i docenti?

Ma l’IA può aiutare i docenti in questo? I docenti si lamentano spesso di non avere tempo, banalmente, per fare proprio didattica in classe perché hanno troppi adempimenti, troppa burocrazia.

L’intelligenza artificiale può essere un aiuto per queste mansioni burocratiche, così da avere tempo per insegnare più serenamente? “Anche per questo ci sono tante funzioni che possono consentirci di risparmiare tempo su aspetti di routine; l’intelligenza artificiale può fare tanto lavoro di routine, il lavoro, per così dire, sporco. Anche lì, bisogna sapere però cosa fargli fare e come“, queste le parole, ai nostri microfoni, di Giovanni Morello, docente e formatore.