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21.09.2026

“Tutti a scuola”, Alberto Angela: “Io mi sento molto vicino ai maestri, oltre a formare i ragazzi hanno il compito di capire i talenti”

Redazione
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Le parole di Alberto Angela sui docenti
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Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.

Le parole di Alberto Angela sui docenti

Insieme a Mattarella interviene Alberto Angela: i due si trovano in un’aula immersiva con alcuni studenti di Amatrice e di Brindisi. Ecco cosa pensa il presidente intervistato su IA a scuola: “IA? C’è un elemento che non potrà mai scomparire, è quello del maestro. Io mi sento molto vicino ai maestri: oltre a formare i ragazzi hanno il compito di capire i talenti, di capire che certi ragazzi sono fatti per certe cose. A scuola mi diedero un premio inventato per me, il premio per l’eloquenza. La maestra mi aveva già capito”.

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La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.

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