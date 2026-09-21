“Tutti a scuola”, docenti di sostegno, Eleonora Daniele: “Si parla poco di loro, bisogna farlo sempre di più”

Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.

Si parla degli insegnanti di sostegno

Sul palco un ex studente con sindrome di down diplomato con 100, insieme alla sua ex insegnante di sostegno. Quest’ultima ha detto: “Lui era già un ragazzo studioso, ma aveva difficoltà a relazionarsi con i compagni. Abbiamo dovuto modificare la didattica e dare spazio ai ragazzi”.

“Salutiamo tutti gli insegnanti di sostegno in Italia, un applauso a loro. Si parla poco di loro, bisogna farlo sempre di più”, ha detto Eleonora Daniele, presentatrice dell’evento.

“Non esiste difficoltà che non si possa risolvere, basta trovare il modo, con le risorse che abbiamo”, ha aggiunto la docente. “L’inclusione è la partecipazione; quando ognuno di noi partecipa c’è vera inclusione”.

La diretta

La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.