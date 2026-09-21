“Tutti a scuola”, Samurai Jay incontra sul palco il suo prof: “Voglio dirgli grazie, anche per avermi motivato”

Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.

L’incontro sul palco tra Samurai Jay e il suo ex docente

Tra i protagonisti saliti sul palco, anche il cantante Samurai Jay che incontra il prof a cui è stato legato a scuola. “Mi sono reso conto di quanta disciplina ci vuole per fare l’artista”, ecco perché il cantante ha scelto il suo nome d’arte. “Il mio professore di geografia è stato importante. Il mio lato ribelle va pettinato, il mio è stato un professore di vita”, ha aggiunto.

Il docente ha poi fatto una sorpresa al cantante e ha parlato di lui: “Forse la chiave è la relazione, entrare nel cuore dei ragazzi, oltre le conoscenze, capirli. Me lo ricordo bene, è stato con me fai tredici anni fino al diploma. Lo ricordo appassionato di punk e metal”.

“Questa è una cosa rara, ancora mi scrivo con lui, ci sentiamo, ogni tanto andiamo a prendere il caffè. La scuola è un amico dei ragazzi, non un nemico. Ho capito che se i docenti coinvolgono i ragazzi, li fanno sentire parte di qualcosa, è davvero bello avere un rapporto così. Voglio dirgli grazie, anche per avermi motivato, per me non era facile, dalla provincia, credere che i sogni potessero realizzarsi”, ha poi aggiunto il cantante.

La diretta

La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.