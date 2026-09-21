“Tutti a scuola”, Mattarella: “Non ci potrà mai essere una macchina al posto del docente”

Oggi, lunedì 21 settembre si tiene la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano.

Le parole di Mattarella su IA in classe

È il turno del Presidente della Repubblica. Insieme a Mattarella interviene Alberto Angela: i due si trovano in un’aula immersiva con alcuni studenti di Amatrice e di Brindisi. Ecco cosa pensa il presidente intervistato su IA a scuola: “Non ci potrà essere una macchina al posto del docente. Se uno studente chiede qualcosa l’insegnante capisce se vuole perdere tempo o meno, il docente capisce se uno studente in una interrogazione è preparato o meno”.

“Mi piaceva storia come materia. Avevo una pessima grafia”. Ed ecco il consiglio del Capo di Stato ai ragazzi: “Guardate il futuro con fiducia. La mia generazione ha visto trasformazioni inimmaginabili”, conclude.

La diretta

La Tecnica della Scuola segue, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.